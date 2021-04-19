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Football.ua выделяет лучших в 22-м туре УПЛ.

22-й тур был щедр на неожиданные результаты. Самое время назвать лучших в прошедшем туре.

Итоги 22-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную попали: по 3 игрока из Динамо и из Ворсклы, 2 футболиста Миная, также 2 представителя Львова и 1 игрок из Ингульца.

Владимир Крынский, Ингулец (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Голкипер Ингульца в матче против Руха имел не так уж и много работы, но в самый нужный момент проявил себя с лучшей стороны. Когда Юрий Климчук заработал пенальти и сам отправился его пробивать, он до последнего ждал в какой угол завалится вратарь, а Крынский стоял до последнего, вынудив Климчука промахнуться.

Денис Попов, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Пара центральных защитников Динамо выглядела очень уверенно в матче против Шахтера. Денис Попов несколько раз очень эффективно вступал в борьбу против Жуниора Мораеса. Был привычно агрессивен, много пытался играть на опережение. Своим настроем держал в страхе атакующих игроков атаки Шахтера.

Илья Забарный, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Илья Забарный был под стать своему партнеру по центру оборону. Был спокоен и уверен в своих сил. Действовал практически безошибочно. И не припомнишь, когда последний раз в матче Шахтера против Динамо у "горняков" был лишь один удар в створ ворот и то из-за пределов штрафной.

В отличии от Попова Забарный был более эффективен в вертикальных передачах в финальную треть поля. 96% точности передач – очень солидный показатель, учитывая, что Забарный не только делал передачи поперек.

Энес Махмутович, Львов (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Центральный защитник Львова в моменте с пропущенным голом сыграл не лучшим образом, но далее действовал безошибочно. 75% выигранных единоборств – очень важный показатель для футболиста, который вышел на футбольное поле играть против Александрии.

Александр Скляр, Ворскла (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Александр Скляр был привычно цепок и агрессивен в оборонительной работе. В матче против Зари продемонстрировал хорошие созидательные способности. Скляр после своих отборов и перехватов старался максимально быстро вертикальными передачами искать своих форвардов. С этой задачей он отлично справился, став автором двух голевых передач.

Александр Андриевский, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Появление Александра Андриевского в стартовом составе в матче против Шахтера стало неожиданностью для многих. А хавбек Динамо выдал одну из лучших своих игр в сезоне. Мало того, что Александр успевал отрабатывать в обороне, он еще и был главным конструктором атак. С каждым новым удачным действием Андриевский чувствовал себя все увереннее. Его длинные точные диагонали на ход крайним защитникам здорово обостряли игру. Не забываем, что пенальти в ворота Трубина заработал именно Александр.

Эрнест, Львов (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Львовский бразилец хорошо проявил себя в контратакующей игре своей команды. Во многом его удачные действие в атаке помогли команде добыть столь уверенную победу над Александрией. Отмечаем, что на счету Эрнеста в этом туре гол и голевая передача.

Анатолий Нуриев, Минай (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Анатолий Нуриев – настоящий лидер и в составе Миная. В этом сезоне он уже показал, что его уровень явно выше, чем уровень клуба, в котором он играет. Высока вероятность, что следующий сезон этот игрок начнет уже в более статусном клубе. В матче против Десны он был лучшим на футбольном поле. Был нацелен на ворота соперника. Записал на свой счет 2 гола и 1 голевую передачу. Гол, забитый с игры – свидетельство высокого уровня индивидуального мастерства футболиста.

Василий Пиняшко, Минай (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Василий Пиняшко в матче против Десны старался не отставать от Анатолия Нуриева и также был достаточно активным. А его гол стал самым настоящем украшением не только этого матча, а всего 22-го тура.

Руслан Степанюк, Ворскла (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Хотя в матче против Зари главным героем в составе Ворсклы стал другой форвард, Руслан Степанюк продемонстрировал свой высокий уровень. Хорошо действовал в атаке был нацелен на ворота соперника, был близок к тому, чтобы оформить дубль, но хорошо сыграл голкипер Зари.

Владислав Кулач, Ворскла (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 3

Свой первый хет-трик в карьере в УПЛ Кулач оформил в ворота Зари. В этом сезоне луганская команда в УПЛ ни разу не пропускала так много. Кулач был беспощаден и сполна воспользовался своими голевыми возможностями. Однозначно, можно говорить, что Владислав – это не только игрок матча Ворскла – Заря, а и лучший игрок всего 22-го тура.

Сергей Горбаченко, Football.ua