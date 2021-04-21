Украинский защитник "бело-синих" был вынужден заменен после первого тайма.
Александр Тымчик, ФК Динамо
21 апреля 2021, 17:18
В настоящее время проходит полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором киевское Динамо в Тернополе обыгрывает Агробизнес со счетом 1:0.
В этом противостоянии защитник киевлян Александр Тымчик, вышедший в стартовом составе "бело-синих", получил повреждение в концовке первого тайма в игровом столкновении против соперника.
Насколько серьезно повреждение пока неизвестно, но на второй тайм 24-летний украинец не появился на поле. Вместо него на поле появился Александр Караваев.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Агробизнес — Динамо.
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