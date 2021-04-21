Украина

Фанаты "бело--синих" во время матча "тепло" приняли румынского коуча.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился мнением о поединке против Агробизнеса в рамках полуфинала Кубка Украины и оценил поведение фанатов клуба.

"Сожалею, что у соперника не могли играть игроки основы из-за перебора желтых. Федерации нужно подумать насчет этого, чтобы обнулялись карточки в полуфинале, как это делается в Лиге чемпионов.

Что касается поведения фанатов, то я не считаю этих людей болельщиками, меня не интересует их поведение. Меня интересует моя команда, ее результаты, я хочу побеждать и выводить Динамо в еврокубки"

"Те, кто действительно являются болельщиками, они нас поддерживали. А эти люди, они не имеют ничего общего с Динамо, они не поддерживают команду, не поддерживают ребят на поле".

Напомним, в финале Кубка Украины Динамо встретится с победителем пары Александрия — Заря. Мирча Луческу сделал ставку на луганчан.

"Кто выйдет в финал из пары Александрия — Заря? Тот, кто выиграет. Как по мне, Заря сейчас сильнее и должна выйти в финал", — сказал Луческу на пресс-конференции.