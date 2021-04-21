Украина

Наставник Агробизнеса поделился своими мыслями после матча с Динамо.

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка Украины против киевского Динамо (0:3).

"Хочу поздравить Динамо с победой. Понятно, что класс на голову выше, чем наших футболистов. Это гранд украинского футбола. Мы где-то пытались играть в футбол. Класс есть класс – от этого никуда не денешься.

У нас были кадровые проблемы. Нужно поменять регламент. Одна команда играет четыре игры, и из-за перебора желтых шесть человек (пять – прим.) не могут выступить в таком матче, а другая – играет одну встречу и полным составом. Хотелось бы выйти тем составом, которым мы сыграли с Шахтером – 60% было. Но получили игровую практику другие футболисты.

Если 3:0, футболисты не смогли показать игру, на которую способны. Понимаю, что это Динамо, но были элементарные ошибки. Я подчеркивал, что киевляне часто атакуют вторым темпом и забивают много мячей. У Луческу еще в Шахтере Срна отдавал много результативных передач. Некоторые футболисты не выполнили эту установку, и нам забили дважды вторым темпом.

Будем готовиться к Первой лиге и подводить итоги. Подчеркнул в разговоре с игроками в раздевалке, что они поняли, что такое УПЛ, и что Первая – быстрее думают, работают с мячом. Как команда, которая ставит задачу выйти в УПЛ, мы должны двигаться к тому же", — сказал Чижевский в интервью ТК Футбол 1/2/3.

В настоящее время проходит второй полуфинал Кубка Украины, в котором Александрия принимает Зарю. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.