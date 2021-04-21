Украина

Коуч рассказал о матче против Александрии.

В рамках полуфинального матча Кубка Украины Заря в серии пенальти сумела переиграть Александрию (1:1, 3:4).

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над соперником.

"Нас устраивал счет 1:0 – играли против мяча, подборы выигрывали. Мы знали, как тяжело в Александрии играть – в прошлом году мы уступили по пенальти, в этом – нам улыбнулась удача.

Выпустили Никиту Шевченко на пенальти. Он – специалист, можно сказать. Хотим быть неудобными для соперников. Это психологический момент – чисто так, на удачу. Значит, правильно сделали.

Я сказал своим футболистам, что 11-метровые – неотъемлемая часть футбола: ты готов психологически или нет – это твоя проблема. Мы на это тоже настраивались".

Уже в дополнительное время луганчане забили гол, однако арбитр матча Игорь Пасхал по непонятным причинам его отменил.

"Отмененный гол? Пусть судья ответит за отмененный гол. Нам же никто ничего не говорит", — сказал Скрипник на пресс-конференции.

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