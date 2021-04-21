Украина

Скандальный эпизод произошел в полуфинале Кубка Украины.

В рамках полуфинального матча Кубка Украины Заря в серии пенальти сумела переиграть Александрию (1:1, 3:4).

На 104-й минуте встречи произошел очень интересный эпизод. После подачи с углового капитан луганчан Виталий Вернидуб забил чистый мяч, но арбитр, по непонятным причинам его отменил.

Комментатор ТК Футбол 1/2/3 Виктор Вацко во время трансляции заявил, что глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прислал ему смс, в котором констатировл, что Вернидуб фолил на защитнике хозяев.

Как видно на скриншоте, фола не было. Это был единственный возможный повод не зачитать мяч.

К слову, в этом же эпизоде мяч попал в руку Валерию Бондаренко из Александрии, за что арбитр также не назначил пенальти, а попросту завершил первый овертайм.

После игры главный тренер "мужиков" Виктор Скрипник заявил, что ждет ответа арбитра по эпизоду с отмененным голом.