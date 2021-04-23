Украина

Хавбек Зари высказался о победе над Александрией в полуфинале Кубка Украины.

В полуфинальном поединке Кубка Украины Александрия сошлась в противостоянии с луганской Зарей, где в серии пенальти удачливее оказались подопечные Виктора Скрипника, которые и прошли в финал Кубка Украины.

Полузащитник луганского клуба Владислав Кочергин поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Благодарю за поздравление. Сложная была для нас Кубковая игра, но эмоции после неё исключительно положительные. Так что, будем настраиваться на финал Кубка".



"Вылет от Александрии в прошлом сезоне? Да, хорошо подмечено. Обсуждали. И главный тренер об этом нам говорил, и с ребятами мы этот момент обсудили. Кроме того, в прошедшем матче чемпионата мы уступили Ворскле и этот момент дал нам серьёзную моральную встряску. Мы хотели доказать и болельщикам, и самим себе, что поражение от Ворсклы не надломило нас, хотели продемонстрировать характер, и возможность выйти из любой ситуации. Рад, что всё получилось. Мы все настраивались на эту игру. Знали, что будем играть с очень серьёзным и принципиальным соперником и что этот матч для нас очень знаковый".

"В матчах всякое бывает. Но главное то, что закончилась эта игра нашей победой. Да, хотели забить второй мяч, не доводя ситуацию до пенальти, но и Александрия — боевая команда, которая просто так не сдаётся. Получился горячий полуфинал", — приводит слова Кочергина официальный сайт Зари.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Заря вы можете на Football.ua.