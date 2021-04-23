Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и львовский Рух.
Дмитрий Топалов, фото ФК Мариуполь
23 апреля 2021, 18:24
Двадцать третий тур украинской Премьер-лиги будет начинаться с поединка в Харькове, где Мариуполь будет принимать львовский Рух.
После ничейного исхода поединка против донецкого Олимпика (1:1), Остап Маркевич провел точечную ротацию в стартовом составе своей команды, привычным образом сменив голкипера, а также переместив Дмитрия Топалова на острие атаки, за счет выхода в опорную зону Максима Чеха.
Иван Федик, на фоне ничьей против петровского Ингульца (0:0), предложил выход в паре опорников Мартынюка и Карасюка.
Мариуполь: Гальчук — Меличенко, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко, Танковский, Очеретько — Топалов.
Запасные: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Сагуткин, Кирюханцев, Петерман, Кулиев, Кащук, Горбунов.
Запасные: Мысак, Зец, Копина, Притула, Рунич, Глига, Абдихоликов, Русин, Борячук.
Рух: Бандура — Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык — Мартынюк, Карасюк — Бойчук, Кухарук, Климчук — Кондраков.
Матч Мариуполь — Рух начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.