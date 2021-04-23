Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и львовский Рух.

Двадцать третий тур украинской Премьер-лиги будет начинаться с поединка в Харькове, где Мариуполь будет принимать львовский Рух.

После ничейного исхода поединка против донецкого Олимпика (1:1), Остап Маркевич провел точечную ротацию в стартовом составе своей команды, привычным образом сменив голкипера, а также переместив Дмитрия Топалова на острие атаки, за счет выхода в опорную зону Максима Чеха.

Иван Федик, на фоне ничьей против петровского Ингульца (0:0), предложил выход в паре опорников Мартынюка и Карасюка.

Мариуполь: Гальчук — Меличенко, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко, Танковский, Очеретько — Топалов.

Запасные: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Сагуткин, Кирюханцев, Петерман, Кулиев, Кащук, Горбунов.



Рух: Бандура — Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык — Мартынюк, Карасюк — Бойчук, Кухарук, Климчук — Кондраков.