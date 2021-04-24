Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка 23-го тура УПЛ.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле примет Минай.

В поединке первого круга чемпионата Украины между этими командами была зафиксирована победа Миная со счетом 3:2.

Читайте также: Днепр-1 — Минай. Накануне

Следить за событиями поединка Днепр-1 — Минай вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 24 апреля, в 17:00 по киевскому времени:

После 22 игр Днепр-1 набрал 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, а у Миная 18 баллов и последняя, 14-я строчка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.