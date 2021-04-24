Украина

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Украины.

В 23-м туре УПЛ Минай, рискующий следующий сезон начать в Первой лиге, отправится в гости к Днепру-1 в надежде поправить свое турнирное положение.

Днепр-1 — Минай

Суббота, 24 апреля, 17:00. Днепр, Днепр-Арена. Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

После первого круга Минай и Днепр-1 являлись прямыми конкурентами в борьбе за выживание, ведь по итогам проваленной первой половины сезона днепряне занимали последнюю строчку в турнирной таблице.

Однако лихо начав 2021 год, команда Игоря Йовичевича смогла в корне изменить ситуацию. Одержав 5 побед в 9-ти матчах (проиграв лишь один), Днепр-1 взлетел на 8-е место, причем уступает Александрии лишь по дополнительным показателям при равенстве очков (26).

По большому счету, Днепр-1 уже не имеет турнирной мотивации, поскольку опережает последнее место, дающее возможность усилить Первую лигу, на 8 очков, а от зоны еврокубков отстает на 10 пунктов.

Слова футболистов о том, что перед командой стоит задача опередить Александрию и финишировать в верхней половине турнирной таблицы, делают честь днепрянам, но явно не станут поводом для того, чтобы лечь костьми в поединке с одним из аутсайдеров.

Иное дело — отличная форма, в которой сейчас находятся подопечные Йовичевича, которые хоть и проиграли Динамо и поделили очки с Колосом, но выглядят куда солиднее своих оппонентов.

Диаметрально противоположная ситуация у Миная. От последнего места закарпатцев перед началом тура отделяло лишь одно очко, но после победы Руха над Мариуполем именно Минай замыкает турнирную таблицу. Также 18 очков у Олимпика, но он опережает закарпатцев по дополнительным показателям, да еще и имеет игру в запасе.

Поскольку Минаю остается сыграть всего четыре матча, времени на раскачку нет, и очки надо пытаться выгрызать в каждом из них и против любого соперника. Ведь при определенном стечении обстоятельств Минай, даже выиграв все оставшиеся матчи (что выглядит совершенной фантастикой, учитывая соперников на финише — Заря, Шахтер и Ворскла), закарпатцы могут финишировать на дне в гордом одиночестве.

Впрочем, такое положение — не повод терять оптимизм и веру в свои силы.

В первом круге в противостоянии команд сильнее оказался Минай (3:2), но Днепр-1 осенью и весной — это две большие разницы.

В составе днепрян не сыграет дисквалифицированный Игнатенко, а Пихаленок травмирован. Зато вернулись в строй отбывшие дисквалификации Довбик и Ди Франко. В Минае потерь нет.

Матч на Днепр-Арене пройдет без зрителей, но "под присмотром" системы VAR.

Интересные факты

- Команды провели между собой одну официальную встречу: в первом круге УПЛ-2020/21 победу одержал Минай — 3:2.

- Юрий Иванов 5 раз судил матчи с участием Днепр-1, и ни разу днепряне не проиграли: 4 победы и 1 ничья.

Ориентировочные составы