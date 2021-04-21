Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Украины.

В перенесенном поединке 1-го тура украинской Премьер-лиги Львов на своем поле минимально обыграл Минай со счетом 1:0.

Единственный и победный гол для команды Анатолия Бессмертного забил Алексей Довгий, но курьезный мяч после розыгрыша углового записали в пассив защитника Миная Шемми Маембэ, от которого сфера влетела в ворота.

Обзор матча:

Львов — Минай 1:0

Гол: Маембэ, 39 (автогол)

Львов: Ильющенков — Якимец, Махмутович, Романчук, Бусько (Лобай, 90) — Довгий — Антви (Семенив, 82), Тавареш (Сабино, 90+3), Чиряк, Грисьо (Ременяк, 90+3) — Ныч (Ренан, 81)

Минай: Попович — Сакив, Лопыренок, Матич, Маембэ — Ткачук (Снижко, 67), Петрусенко — Бойко (Милевский, 78), Нуриев, Ахмедзаде — Шиндер (Пиняшко, 67)

Предупреждения: Довгий, Махмутович, Бусько, Грисьо, Тавареш, Романчук — Сакив