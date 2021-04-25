Украина

Для этого команде Мирчи Луческу необходимо исключительно одержать победу над Ингульцом.

Текущий сезон украинской Премьер-лиги неумолимо близится к своему окончанию, а одна из команд за четыре тура до завершения состязаний получила возможность досрочно выполнить главную задачу на футбольный год.

Киевское Динамо в рамках 23-го тура будет принимать петровский Ингулец на поле столичного НСК Олимпийский, и именно эта встреча получит уникальный статус. В случае успеха, коллектив Мирчи Луческу обеспечит себе чемпионский титул за три тура до окончания сезона.

Стало это возможным благодаря выдающейся серии "бело-синих" на внутренней арене, которая, на данный момент, составляет 15 матчей чемпионата и Кубка без поражений. Фактически — досадная осечка в игре против донецкого Шахтера (0:3) так и остается единственным в "пассиве" столичного клуба.

Однако, на прошлых выходных киевляне взяли реванш у "горняков" (1:0), и именно этот успех позволил им решить все вопросы в борьбе за золотые медали заблаговременно.

Таким образом, Динамо может прервать гегемонию главного оппонента на внутренней арене, которая продлилась четыре сезона кряду. Последний раз "золотые" медали одевались на футболистов "бело-синих" в сезоне-2015/16.

Примечательно, что тогда тренером донецкого Шахтера был именно Мирча Луческу, который теперь будет иметь редкую возможность подержать в руках чемпионский кубок во главе обоих украинских грандов.

Напомним, что на Football.ua можно будет просмотреть как видео-трансляцию матча Динамо Киев — Ингулец, так и ознакомиться с текстовым онлайном. Начало в 17:00 по киевскому времени.

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