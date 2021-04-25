Украина

"Горняки" провалили текущий сезон.

Шахтер в рамках поединка 23-го тура чемпионата Украины отправился в гости к Александрии и потерпел поражение со счетом 0:2.

Сразу после финального свистка в параллельном матче Динамо — Ингулец "горняки" сложили чемпионские полномочия.

Шахтер впервые за 14 лет не смог выиграть ни одного трофея за сезон.

Отметим, что в Лиге Европы дончане вылетели от Ромы, чемпионское звание отдали Динамо, а в Кубке Украины выбыли от скромного Агробизнеса.