"Горняки" провалили текущий сезон.
Александрия - Шахтер, фото Шахтер
25 апреля 2021, 19:41
Шахтер в рамках поединка 23-го тура чемпионата Украины отправился в гости к Александрии и потерпел поражение со счетом 0:2.
Сразу после финального свистка в параллельном матче Динамо — Ингулец "горняки" сложили чемпионские полномочия.
Шахтер впервые за 14 лет не смог выиграть ни одного трофея за сезон.
Отметим, что в Лиге Европы дончане вылетели от Ромы, чемпионское звание отдали Динамо, а в Кубке Украины выбыли от скромного Агробизнеса.