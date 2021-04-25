Украина

Шахтеру придется наверстывать упущенное.

Киевское Динамо после разгромной победы над Ингульцом со счетом 5:0 обеспечило себе чемпионство в УПЛ.

Это стал 37-ой титул для киевлян в истории независимой Украины. Теперь у них на два трофея больше, чем у Шахтера.

У Динамо будет возможность еще сильнее оторваться от своего извечного конкурента, если удастся выиграть Кубок Украины, где в финале киевлян ждет Заря.

Напомним, что в последний раз футболисты столичного клуба становились чемпионами страны в сезоне-2015/16, когда командой руководил Сергей Ребров. Всего на счету "бело-синих" 16 чемпионских титулов, что является рекордом.