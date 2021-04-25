Украина

Румынский тренер дал комментарий после победного матча.

Киевское Динамо после разгромной победы над Ингульцом со счетом 5:0 обеспечило себе чемпионство в УПЛ.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал достигнутый результат.

"Я не думал, что за восемь месяцев мы сможем так подняться, в первую очередь, по качеству игры. Ребята все поняли, что я хотел в организации обороны, в атаке. Это прекрасно было видно сегодня.

Удивил ли Ингулец? Мы играли на победу сегодня и она неслучайна. В других матчах мы бились за три очка! Сегодня мы играли и на результат, b хотели еще показать зрелищный футбол. Мы хотели выиграть так, чтобы показать, что мы — лучшая команда чемпионата Украины.

Я хотел что-то хорошее вложить в игроков. Сегодня мы видим ту разницу, которая была у этих игроков в прошлом и сейчас", — сказал Луческу в эфире Профутбол Digital.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Ингулец.