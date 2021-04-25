Украина

Активные фанаты киевлян сделали заявление после чемпионства своей команды.

Киевское Динамо после разгромной победы над Ингульцом со счетом 5:0 обеспечило себе чемпионство в УПЛ.

Тем не менее, даже это не поменяло отношение ультрас команды к нынешнему главному тренеру Мирче Луческу.

Активные фанаты Динамо сделали заявление относительно выигранного чемпионства в своем Telegram-канале:

"Верим, что в следующих сезонах золотые награды не будут запятнаны Луческу и Григорием Суркисом".

Напомним, что Луческу — первый тренер, который выиграл УПЛ с Динамо и Шахтером.