Украина

Болельщики киевского клуба еще раз объяснили свою позицию по отношению к наставнику "бело-синих".

Ультрас киевского Динамо на своей странице в Facebook вновь объяснили свою позицию по отношению к главному тренеру "бело-синих" Мирчи Луческу.

Напомним, вчера прошел полуфинальный матч Кубка Украины, в котором Динамо разобралось с Агробизнесом (3:0).

Матч отметился не только присутствием фанатов на трибунах, но и очередными "любезностями" со стороны болельщиков Динамо к румынскому специалисту.

"Еще раз напишем очевидные вещи. Прошлым летом фанатское движение Динамо решило отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу — главный тренер.

Причиной такого решения является не профессиональная квалификация румына, а человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если Динамо добудет Кубок Лиги чемпионов для Киева — с трибун будет звучать: "Lucescu, Go Away!".

"Только дураки не меняют своих взглядов" — слова одного из игроков после вчерашнего матча в Тернополе. Игроки утверждают, что нам нужны результаты. Да, это правда. Мы устали от систематических поражений от главного соперника и окончания борьбы в чемпионате задолго до его окончания. Мы устали от отсутствия игры на поле и постоянных пустых обещаний что-то изменить.

Но по какой цене? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого "дерби"? Поддерживать тренера, от которого несло и несет медийным бредом? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов?

Луческу не место в Динамо Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу.

Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которых человек неуклонно соблюдает. Иначе — это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это уж точно не об Ультрас Динамо Киев", — сказано в заявлении Ультрас киевского Динамо.

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