Украина

Специалист оценил игру команды в матче с "горняками".

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу клуба над Шахтером в матче УПЛ (2:0).

"Я благодарен ребятам, что они наконец-то победили, потому что в последнее время накопилось антирекордов. В этом сезоне мы уже не будем играть на нашем стадионе, потому что будет замена газона. Благодарен президенту клуба, который поддержал нас и морально, и финансово после этого матча.

Мы увидели ту Александрию, которую хотим видеть. Мы даже сделали для футболистов небольшой клип от тренерского штаба, оставили его в раздевалке, чтобы они его посмотрели. Думаю, это добавило им сил и уверенности".

"Шастал сегодня сыграл свой лучший матч, у него хорошие задатки, но не было уверенности. Он может играть на этой позиции.

Что касается Ситало, то он травмирован, у него воспаление ахилла. До этого он играл на уколах. В целом, сегодня все футболисты сыграли хорошо.

Респект нашим игрокам и тренерскому штабу, все сыграли до конца", — сказал Шаран пресс-службе клуба.

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