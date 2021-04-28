Украина

Стали известны имена кандидатов на награду.

Украинская Премьер-лига определилась с номинантами на звание лучшего тренера чемпионата в этом месяце.

В четверку претендентов на награду попали Мирча Луческу, Александр Рябоконь, Владимир Шаран и Анатолий Безсмертный.

Румынский тренер по ходу апреля дважды становился лучшим в туре, тогда как Рябоконь и Шаран выиграли награду по разу.

Проголосовать вы можете на официальном сайте Украинской Премьер-лиги по ссылке.