Стали известны имена кандидатов на награду.
Александр Рябоконь, фото Десна
28 апреля 2021, 00:53
Украинская Премьер-лига определилась с номинантами на звание лучшего тренера чемпионата в этом месяце.
В четверку претендентов на награду попали Мирча Луческу, Александр Рябоконь, Владимир Шаран и Анатолий Безсмертный.
Румынский тренер по ходу апреля дважды становился лучшим в туре, тогда как Рябоконь и Шаран выиграли награду по разу.
Проголосовать вы можете на официальном сайте Украинской Премьер-лиги по ссылке.