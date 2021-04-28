Украина

Финансовые детали контракта румынского специалиста с "бело-синими" фигурировали еще в августе прошлого года.

Динамо Киев досрочно стало чемпионом Украины по итогам сезона-2020/21. Ни для кого не является секретом, что прервать четырехлетнюю гегемонию донецкого Шахтера в УПЛ удалось именно Мирче Луческу, который, несомненно, оставил до этого свой след в истории "горняков".

Еще в июле прошлого года назначение румынского специалиста создало в информационном пространстве настоящий всплеск, который сопровождался многочисленными новостями, которые касались и финансовых условий контракта между Луческу и Динамо.

Так, румынское издание Ziare.com летом 2020 года сообщило, что месячная заработная плата Луческу в киевскому клубе составляет 150 тысяч евро (1,8 млн евро в год), но, помимо этого, 75-летнему специалисту по условиям соглашения полагался бонус в размере 1 млн евро, если ему удастся завоевать чемпионство Украины в текущем сезоне.

Стоит отметить, ранее аналогичную информацию опубликовало и другое румынское издание GSP.ro, которое взяло интервью у Мирчи Луческу после официальной "коронации" Динамо в качестве триумфатора украинской Премьер-лиги. Полный перевод данного интервью доступен на нашем сайте.