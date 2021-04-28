Италия

Руководство "фиалок" начало переговоры с итальянским специалистом.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби может продолжить свою карьеру наставника в Фиорентине, сообщает журналист Sportitalia Лука Цилли в своем твиттере.

По информации источника, руководство "фиалок" переключило свое внимание с Дженнаро Гаттузо и начало переговоры с 41-летним итальянским специалистом, которым активно интересуется донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что "горняки" предлагают Де Дзерби контракт на два года и зарплату в размере четырех миллионов евро за сезон.

После 33 туров Сассуоло под руководством Де Дзерби набрало 52 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, а у команды Джузеппе Якини 14-я строчка и 34 очка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.