Украина

"Футбольная" судьба президента Олимпика за высказывания после матча с Шахтером в прямом эфире продолжает находиться в подвешенном состоянии.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сегодня, 29 апреля, провел заседание, на котором рассматривалось дело относительно поведения президента донецкого Олимпика Владислава Гельзина после поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера.

Тогда функционер выступил в прямом эфире телеканалов Футбол 1/2/3, когда ворвался в послематчевое интервью главного тренера Олимпика Юрия Калитвинцева и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, КДК УАФ выслушал пояснение обеих сторон касательно произошедшего инцидента и перенес рассмотрение дела на следующие заседание.

Отметим, что объявление решения по Гельзину откладывается уже в четвертый раз. Ранее перенос рассмотрения дела был связан с просьбой самого президента Олимпика, который не мог лично присутствовать за заседании КДК УАФ.