Украина

Функционер не сможет поддерживать Олимпик довольно длительный срок.

Дисциплинарный комитет УАФ принял решение касаемо дисквалификации президента донецкого Олимпика Владислава Гельзина.

Как сообщил директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в эфире программы Денисов Time, функционера отстранят от любой футбольной деятельности на пять лет.

Более того, еще пять лет он может получить условно.

Дело будет рассматриваться 22 апреля комиссией УАФ.

Напомним, после игры между Олимпиком и Шахтером Владислав Гельзин в интервью главного тренера Юрия Калитвинцева нецензурно высказался в адрес арбитра, телеэкспертов и главы комитета арбитров Лучано Лучи.

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