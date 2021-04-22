Украина

Дело относительно президента Олимпика продолжает находится на рассмотрении.

Сегодня, 22 апреля, должно было пройти заседание по делу президента Олимпика Владислава Гельзина, который после матча УПЛ против донецкого Шахтера в прямом эфире грубо и нецензурно высказался в адрес судейской бригады поединка, а также главы судейского комитета Лучано Лучи.

"Планировали сегодня наконец-то рассмотреть дело о поведении Гельзина, но уже в третий раз получили от него просьбу перенести рассмотрение дела. В этот раз он сослался на некоторые личные обстоятельства. В связи с проблемами со здоровьем он должен уехать заграницу и якобы во время заседания он находится в авиаперелете.

Он хочет лично принять участие в заседании. Пошли в третий раз ему навстречу. Чтобы никто нас не обвинял, что мы не обеспечиваем все его права на объективное рассмотрение дела, поэтому перенесли на следующий четверг – 29 апреля, начало – 10.30.

Уже не определяем обязательную явку. Если у него снова не получится у него посетить заседание, будем рассматривать дело по материалам без его комментариев и позиции.

Учитывая, что работаем в условиях карантина, у нас все заседания проходят комбинировано с помощью средств связи. Все эти три раза мы предлагали принять участие с помощью средств связи. Есть некоторые обстоятельства, личность сказала, что это невозможно. Не хочу комментировать, это личное дело президента клуба. Поэтому мы со своей стороны дали еще одну возможность ему представить свою позицию", — сказал секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире программы Про Футбол.

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