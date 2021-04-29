Украина

Президент Олимпика предоставил дополнительные материалы на заседании КДК УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сегодня, 29 апреля, провел заседание, на котором рассматривалось дело относительно поведения президента донецкого Олимпика Владислава Гельзина после поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера.

Вердикт футбольному функционеру "олимпийцев" так и не был вынесен, поэтому очередное рассмотрение дела было перенесено на следующее заседание. Генеральный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко прокомментировал данную ситуацию.

"Сегодня на заседания приехал президент Олимпика и добавил дополнительное обьяснение, на которое нужно время, чтобы ознакомиться. Поэтому заседание было перенесено на другую дату, чтобы дать оценку этим заявлениям, в том числе и письменным объяснениям, которые были поданы. И уже на следующем заседании будет принято решение", — заявил Грищенко в программе Футбол NEWS.

Отметим, что объявление решения по Гельзину откладывается уже в четвертый раз. Ранее перенос рассмотрения дела был связан с просьбой самого президента Олимпика, который не мог лично присутствовать за заседании КДК УАФ.