Украина

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы, но несмотря на это получил место в сборной.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника донецкого Шахтера Евгения Коноплянку. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Хавбек "горняков" дополнит уже ранее оглашенный расширенный список сборной из 35 футболистов.

Отметим, что Коноплянка не выступает с марта этого года и продолжает находиться в лазарете донецкого клуба. По словам директора департамента медицины Шахтера Дмитрия Скибинского, нынешний сезон для Евгения закончен досрочно.

Напомним, перед летним Евро-2020 сборная Украины сыграет против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипром (7 июня).

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