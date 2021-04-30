Расширенный список игроков не без неожиданностей.
Виталий Буяльский, ФК Динамо Киев
30 апреля 2021, 16:49
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный список игроков для участия в тренировочном сборе перед Евро-2020.
Отметим попадание в состав хавбека "бело-синих" Виталия Буяльского, довольно давно не получавшего вызов в национальную команду, а также троих дебютантов сборной — полузащитников Артема Бондаренко, Георгия Судакова и Богдана Леднева.
Примечательно, что без внимания остался лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач.
Помимо форварда, в списке футболистов отсутствуют игроки черниговской Десны и луганской Зари, а также хавбек "горняков" Евгений Коноплянка, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал Мадрид), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Пятов (Шахтер);
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный , Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Эдуард Соболь (все — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт);
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Кортрейк), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм);
Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).