Украина

Расширенный список игроков не без неожиданностей.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный список игроков для участия в тренировочном сборе перед Евро-2020.

Отметим попадание в состав хавбека "бело-синих" Виталия Буяльского, довольно давно не получавшего вызов в национальную команду, а также троих дебютантов сборной — полузащитников Артема Бондаренко, Георгия Судакова и Богдана Леднева.

Примечательно, что без внимания остался лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач.

Помимо форварда, в списке футболистов отсутствуют игроки черниговской Десны и луганской Зари, а также хавбек "горняков" Евгений Коноплянка, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал Мадрид), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Пятов (Шахтер);

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный , Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Эдуард Соболь (все — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Кортрейк), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм);

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).