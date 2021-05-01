Украина

Нападающий добрался до солидной отметки.

Динамо в рамках 24-го тура в ранге чемпиона Украины отправилось в гости к Ворскле в Полтаву.

С первых минут в стартовом составе киевлян появился нападающий Артем Беседин, для которого матч стал юбилейным.

Украинский форвард проводит сотый поединок в рамках чемпионата Украины. 81 из них припали на его период в Динамо, а еще 19 — на выступления Металлиста.

Матч Ворскла — Динамо Киев начался в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.