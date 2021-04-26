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Форвард "бело-синих" прокомментировал досрочное чемпионство в УПЛ после матча с Ингульцом.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин поделился своими эмоциями после победы над Ингульцом (5:0), благодаря которой "бело-синие" оформили досрочное чемпионство в УПЛ.

"Конечно, мы долго к этому шли и я хочу поздравить всех болельщиков, команду, тренерский штаб, президента, всем большое спасибо. Мы этого долго ждали и заслуженно стали чемпионами досрочно. Я считаю, что это многого стоит. Ощущения непередаваемые, поэтому, хорошо, что все так получилось, спасибо за все болельщикам.

Я считаю, что в матче с Ингульцом мы поставили хорошую точку в этом сезоне. Он еще, конечно, не окончен, нас ожидают матчи в чемпионате и кубковый поединок. Будем на них выходить как на игру с Ингульцом — с большой ответственностью. Все празднования на выходных, а когда уже соберемся на базе, будем непосредственно готовиться к следующему сопернику", — приводит слова Беседина официальный сайт Динамо.

Ранее Football.ua проанализировал чемпионство Динамо в УПЛ.