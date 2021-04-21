Украина

В полуфинальном матче Кубка Украины киевляне не оставили шансов команде Первой лиги.

В полуфинальном матче Кубка Украины киевское Динамо в Тернополе уверенно обыграло Агробизнес со счетом 3:0.

Киевляне открыли счет в концовке первого тайма усилиями Богдана Леднева, а в середине второго тайма свое слово сказал Артем Беседин. Форвард "бело-синих" получил мяч на чужой половине поля, после чего обыграл защитника и классно пробил в ближний угол. Вратарь соперника выручить не смог.

В нынешнем сезоне Беседин провел 13 поединков, в которых забил пять мячей. В текущем розыгрыше турнира это его второй матч и первый мяч.

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