Украина

Форвард "бело-синих" проанализировал игру против Агробизнеса в Кубке Украины.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин прокомментировал матч 1/2 финала Кубка Украины против Агробизнеса (3:0), в котором ему удалось забить второй мяч команды с помощью дальнего удара.

"Мистер и весь тренерский штаб нас очень хорошо настраивали на этот матч. Главное было – сыграть в свой футбол, и мы это сделали. Хорошо, что удалось забить в первом тайме. После перерыва мы довели матч до логического завершения.

Поле хорошее. Тут нечего кривить душой – бывало и хуже. Погодные условия также были нормальными. Считаю, что условия для футбола сегодня были хорошими, и матч в целом выдался неплохой. Тем более, газон и погода всегда одинаковы для обеих команд.

Если бы команды реализовывали все свои моменты, это, наверное, было бы неинтересно. Агробизнес тоже готовился к противостоянию и, конечно же, выходя на эту игру, мы знали, что легко не будет. Повторюсь – мы провели хороший матч, и теперь будем готовиться к следующему.

Уверенность в команде — это заслуга Мистера. Это ключевой фактор. Мистер перед каждой игрой, независимо от ее статуса, настраивает нас на то, чтобы мы играли в свой футбол и, прежде всего, показывали результат. Наверное, от игры к игре мы и набрали эту психологическую устойчивость. Психология победителей – это немаловажно. И, конечно, в этом есть заслуга всего тренерского штаба.

Мой гол? По воротам нужно бить – и бить с любой точки. Мы это отрабатываем на тренировках, и тренеры все время акцентируют на том, что без ударов не будет голов. Я посчитал, что у меня хорошая позиция, пробил – хорошо, что вышло забить.

Гол Буяльского? Была очень хорошая, показательная комбинация, и получился красивый гол. Поздравляю Виталия с забитым мячом!

Стадионе в Тернополе и болельщики? Было очень приятно видеть болельщиков на трибунах и ощутить эту атмосферу. Хочется пожелать, чтобы все были здоровы и зрители поскорее возвращались на стадионы.

Для Динамо многие стадионы счастливые. Главное – чтобы безопасность была на хорошем уровне, ведь в конце игры мы видели, что может происходить. Будем приезжать и так же показывать свой футбол", — сказал Беседин в интервью пресс-службе Динамо.

Видеообзор матча Агробизнес — Динамо можно посмотреть на Football.ua.