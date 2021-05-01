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Главный тренер днепрян прокомментировал поражение своей команды.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в Киеве минимально обыграл Днепр-1 (2:1).

Главный тренер днепрян Игор Йовичевич прокомментировал поражение своей команды.

"Все спортсмены знают, как влияет поражение на психологию и динамику следующих матчей. Возможно это не то поражение, после которого можно долго плакать.

Результат, можно сказать, не по игре. Мы своими ошибками открыли матч Шахтеру. Этого нельзя делать. В таких матчах нужно пользоваться своими моментами, потому что с такими соперниками моментов много не бывает.

Сегодняшняя игра показала, что можно быть конкурентоспособными и с грандами. Мы пришли играть смело и решительно. Играли в высокий прессинг, и хотели контролировать игру с мячом, и выходили через пас, и контратаковали в некоторых ситуациях очень и очень хорошо, и забили гол.

Это матч, в котором мы хотели попробовать себя с грандом. Это очень хороший экзамен. То, что мы сделали до сегодняшнего дня, дало нам уверенность, что мы в хорошей форме, хорошо тренируемся — хорошо играем.

Что сказал Батагову после матча? Что это процесс воспитания и его роста как футболиста. Через такие ошибки он должен пройти, если хочет стать хорошим футболистом. Да, я ему немножко напихал, потому что против Шахтера после отбора нужно играть вперед, а не назад. Это тренируется", — сказал Йовичевич в эфире Телеканал Футбол 1.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Днепр-1.