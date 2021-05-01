Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в Киеве минимально обыграл Днепр-1 (2:1).

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда Дентиньо вывел "горняков" вперед. Затем в концовке первого тайма Тете удвоил преимущество команды Луиша Каштру. Подопечные Игора Йовичевича ответили единственным результативным ударом от Хобленко на четвертой компенсированной минуте второго тайма.

Видео голов и обзор матча:

Видео на YouTube:

Шахтер — Днепр-1 2:1

Голы: Дентиньо, 24, Тете, 41 — Хобленко, 90+4



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон (Маркос Антонио, 87), Степаненко — Тете, Алан Патрик (Судаков, 83), Соломон (Фернандо, 78) — Дентиньо (Вьюнник, 86).



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас (Адамюк, 85), Сваток, Дубинчак — Батагов (Билл, 62), Ди Франко — Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже — Довбик (Хобленко, 84).



Предупреждения: Додо — Тейлор, Ди Франко, Когут, Ярмолюк.