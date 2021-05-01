Украина

Коллектив Луиша Каштру дважды ловил полузащитника команды Игора Йовичевича Арсения Батагова на неудачных действиях у своей штрафной.

Со своей основной задачей на сезон донецкий Шахтер не сумел справиться. Об этом стало известно по окончанию "чемпионского" матча киевского Динамо против петровского Ингульца (5:0) неделей ранее, после которого для "горняков" можно было бы досрочно завершать потерявший все из возможных перспектив сезон. И все ничего, если бы не одно "но", которая намеревалась сказать луганская Заря. Действительно, пока подопечные Луиша Каштру наивно грезили мечтами догнать принципиального соперника, попутно допуская осечку за осечкой, соперники сокращали дистанцию, что привело в конечном итоге к тому, что даже попадание в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон для Шахтера уже стояло под вопросом.

Однако, луганская Заря в середине текущей недели сделала все для того, чтобы "оранжево-черные" могли выдохнуть спокойно, уступив в Чернигове донецкому Олимпику (1:2). Именно по этой причине, матч 24-го тура украинский Премьер-лиги против днепровского Днепра-1 на НСК Олимпийский и нес столь важное значение для коллектива Каштру. Победа против набравшего прекрасный ход соперника могла бы максимально приблизить их возможные "серебряные" награды к безопасной зоне.

Противостояние в первом тайме отчетного поединка получило удивительный сценарий. Команды показывали равный футбол, в котором не было места для явного перевеса с одной из сторон, однако индивидуальные ошибки одного отдельно взятого исполнителя в составе команды Игора Йовичевича — Арсения Батагова, стали причиной для возникновения солидного преимущества по счету у Шахтера. Опорный полузащитник двумя неудачными передачами у своей штрафной разрушил впечатление от далеко не самой плохой игры своей команды.

Днепр-1 контролировал ситуацию на поле, но периодически на половине поля гостей проскакивали моменты по типу блокированного дальнего удара от Майкона в начале матча, или его же тычка с носка левой ноги в сторону от левой штанги уже из пределов штрафной. И тут, на 24-й минуте, случился первый ляп имени Батагова. Опорник слишком долго раздумывал над передачей в адрес Ди Франко у своей штрафной, в результате чего был атакован Аланом Патриком, а отскок ударом в касание в левый угол замкнул Дентиньо.

Получив преимущество по счету, Шахтер нагнетать не стал, и получил несколько опасных ситуаций у своих ворот. На 26-й минуте Трубин выиграл дуэль у заходящего на цель правым флангом Довбика, а несколькими минутами ранее арбитры не стали реагировать на падение Тейлора внутри чужой штрафной, после контакта с Давидом Хочолавой.

Однако, уже перед перерывом, "горняки" вновь вернулись к чужим воротам, и добились голевого момента, благодаря прессингу. Батагов отдавал пас назад на голкипера, но прямо перед ним остался Дентиньо, который сразу превратил подарок соперника в собственный голевой пас на Тете. Странный тайм, с точки зрения счета, ведь команда Йовичевича смотрелась неплохо.

Вторая половина матча стала историей про тянущуюся борьбу Шахтера с собственным нежеланием особо усердствовать на чужой половине, в то время как у Днепр-1 совсем разладилась игра в пас. Хоть сколько-нибудь опасные эпизоды у ворот начали появляться лишь в конце матча, когда гости решили проявить волевые усилия и отыграть хотя бы один мяч. Во время отчаянного рывка Довбика этого сделать не удалось — завершающий удар пришелся в сетку с внешней стороны у правой штанги.

Зато вышедший вскоре ему на замену Хобленко смог довершить старания партнеров уже в компенсированное время. Фернандо доказал, что ничего общего с игрой в обороне не имеет, поверив в единственное обманное движение Тейлора правом фланге атаки, а форвард со второй попытки таки пробил Трубина, после прострела партнера по команде. Однако, на положение чаш весов относительно друг друга это не повлияло.

В следующем туре донецкий Шахтер проведет гостевой матч против закарпатского Миная, а днепровскому Днепру-1 предстоит на своем поле сыграть против луганской Зари.— Днепр-1 2:1Дентиньо, 24, Тете, 41 — Хобленко, 90+4Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон (Маркос Антонио, 87), Степаненко — Тете, Алан Патрик (Судаков, 83), Соломон (Фернандо, 78) — Дентиньо (Вьюнник, 86).Юрчук — Тейлор, Дуглас (Адамюк, 85), Сваток, Дубинчак — Батагов (Билл, 62), Ди Франко — Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже — Довбик (Хобленко, 84).Предупреждения: Додо — Тейлор, Ди Франко, Когут, Ярмолюк.