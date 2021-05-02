Украина

Главный тренер полтавчан дал комментарий после матча с Динамо.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в гостях разгромило полтавскую Ворсклу (5:1).

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов считает, что эту игру нужно забыть и готовиться к поединку против Десны.

"Выводы нужно делать не сейчас, сгоряча, а когда для этого будет время. Сейчас нам необходимо забыть эту игру с Динамо и готовиться к следующему туру, настраиваться на Десну. Чем быстрее это произойдет – тем лучше.

Все бывает в жизни. Но пропускать пять мячей – это очень много. Мы допускали такие ошибки, которые другие команды могут простить, а Динамо не прощает. Любая ошибка приводит к завершению атаки и забитым голам в наши ворота", — приводит слова Максимова официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворскла — Динамо.