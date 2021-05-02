Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и закарпатский Минай.

Воскресная часть программы 24-го тура украинской Премьер-лиги продолжится в Запорожье, где луганская Заря будет принимать главного аутсайдера национального первенства — закарпатский Минай.

Виктор Скрипник, после поражения от донецкого Олимпика в середине текущей недели (1:2), провел полную ротацию на всех позициях в своей команды, и лишь Владислав Кочергин сумел сохранить место в стартовом составе.

У Николая Цымбала может отметить выход в левом фланге обороны Малепе, в то время как Ахмедзаде возглавит атаку, а под ним расположится новая тройка атакующих полузащитников: Пиняшко – Хахлев – Багайоко. В опорной зоне отмечаем выход в паре Петрусенко и Ткачука.

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Сайядманеш, Гладкий.

Запасные: Рыбак, Руфати, Цыганикс, Иванисеня, Казаков, Хомченовский, Лунев, Шахаб, Громов.



Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Малепе — Петрусенко, Ткачук — Пиняшко, Хахлев, Багайоко — Ахмедзаде.