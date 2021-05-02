Италия

Наставник миланского клуба в предвкушении долгожданного чемпионства в итальянском чемпионате.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мыслями о возможном чемпионстве в Серии А после гостевой победы над Кротоне.

"Мы знаем, что можем войти в историю Интера, если прервем девятилетнюю гегемонию Ювентуса. Это очень приятно, и игроки заслуживают поздравлений.

Я сказал ребятам после игры в Вероне, что у них будет выходной, и завтра тоже. Нам нужно проводить время с нашими семьями, так как у нас был непростой период.

Приходится многое приносить в жертву и временами отказываться от многого ради достижения чего-то великого", — заявил наставник "нерадзурри".

С 22 ноября 2020-го года Интер одержал 22 победы, 4 ничьих и лишь одно поражение (от Сампдории), набрав на 10 очков больше, чем на этом же этапе в прошлом сезоне.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кротоне — Интер (0:2).