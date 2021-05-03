Украина

Главный тренер Миная прокомментировал очередное поражение его команды.

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай не сумел удержать ничейный результат в гостевом поединке против луганской Зари, хотя и пропустил решающий мяч лишь в заключительном временном отрезке (0:1).

Заря — Минай 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер явного аутсайдера национального первенства Николай Цымбал на послематчевом интервью поделился впечатлениями от очередной неудачной игры своих подопечных.

"Считаю, что наша команда сегодня выступала достойно. Задание, которое было поставлено перед футболистами, выполнено. Уделили много внимания игре в обороне, перестроения были выполнены правильно.

Думаю, что с основной задачей моя команда хорошо справлялась до середины второго тайма. Позже начали проседать, а у соперника начали появляться моменты, которыми они воспользовались, и счет стал в их пользу.

Свою команду хочу поблагодарить за самоотдачу и за явное желание играть. Были опасные моменты, но не хватило реализации и удачи

Также, мы сегодня решили не задействовать Артема Милевского. Он в обойме, но мы не нашли правильного момента для того, чтобы ввести его в игру. Защитники Зари поднимались высоко, и им нужно было противостоять, поэтому потребовались форварды, которые бы, так сказать, забегали за спину соперника.

Артем хорош в позиционной игре, а у нас сегодня была другая тактика", — подытожил украинский специалист.

Следующую попытку выхода из зоны вылета закарпатский Минай намерен совершить в домашнем поединке против донецкого Шахтера.