Украина

Функционер "горняков" поздравил принципиального соперником с долгожданным чемпионством.

Динамо Киев досрочно стало чемпионом Украины по итогам сезона-2020/21. Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна решил поздравить столичный клуб с этим событием.

"Вы сами видите, что по разнице очков киевское Динамо — чемпион Украины и я их поздравляю. Они заслуженно стали чемпионами, а нам нужно сделать хороший анализ".

"Футболисты находились в психологической яме", — заявил Дарио Срна в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что главный тренер Динамо Мирча Луческу за завоевание чемпионства должен был получить внушительный бонус в размере одного миллиона евро.