Функционер "горняков" поздравил принципиального соперником с долгожданным чемпионством.
Дарио Срна, ФК Шахтер Донецк
03 мая 2021, 11:20
Динамо Киев досрочно стало чемпионом Украины по итогам сезона-2020/21. Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна решил поздравить столичный клуб с этим событием.
"Вы сами видите, что по разнице очков киевское Динамо — чемпион Украины и я их поздравляю. Они заслуженно стали чемпионами, а нам нужно сделать хороший анализ".
"Футболисты находились в психологической яме", — заявил Дарио Срна в программе Великий футбол.
Ранее сообщалось, что главный тренер Динамо Мирча Луческу за завоевание чемпионства должен был получить внушительный бонус в размере одного миллиона евро.