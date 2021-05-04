Украина

Тренер поблагодарил Гельзина за работу в стане дончан.

Бывший главный тренер Олимпика Юрий Калитвинцев прокомментировал свое увольнение.

"То, что написали – правда. Мы встретились с президентом, обговорили все, и для пользы команды решили прервать наше сотрудничество. Со своей стороны могу сказать только одно - никто не знает тренировочного процесса, все видят результат. А он отрицательный, поэтому я удивлен, что еще так долго меня терпели.

Благодарен президенту, что после такой большой паузы он меня пригласил. Благодарен ему за терпение. Кому-то нравится игра, кому-то результат", — сказал Калитвинцев в эфире телеканала Футбол 1.

Таким образом, 52-летний украинец проработал в Олимпике чуть более двух месяцев. За это время команда провела 10 поединков, в которых она добыла одну победу и один раз сыграла вничью.

Вместе с Калитвинцевым клуб покинул его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко и специалист по физподготовке Антон Дяченко, тоже покинул Олимпик.