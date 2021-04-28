Украина

Специалист поделился впечатлением об игре с Зарей.

Главный тренер донецкого Олимпика Юрий Калитвинцев прокомментировал травму Ибрагима Каргбо в матче с луганской Зарей (2:1).

"Без агрессии в футбол не играют, был спорный мяч в динамике. Не хотелось бы разбирать сам момент, самое главное – не было подлости. Два человека шли по-мужски на мяч, но так произошло.

Это был эпизод, ничего там умышленного не было, это моя субъективная точка зрения. То, что произошло, показало, что обе команды были готовы бороться. Здесь не было никакой подлости. Этот момент показывает накал", — сказал Калитвинцев.

Ранее главный тренер Зари Виктор Скрипник также прокомментировал поединок против Олимпика.

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