Украина

Украинский специалист возглавлял донецкий клуб на протяжении 10 матчей.

Олимпик на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Юрий Калитвинцев покинул донецкую команду.

После поражения в последнем матче против Ингульца (0:3), руководство клуба и наставник команды встретились для разговора, в ходе которого стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Таким образом, 52-летний украинец проработал в Олимпике чуть более двух месяцев. За это время команда провела 10 поединков, в которых она добыла одну победу и один раз сыграла вничью.

Вместе с Калитвинцевым клуб покинул его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко и специалист по физподготовке Антон Дяченко, тоже покинул Олимпик.

Также отмечается, что имя нового главного тренера будет объявлено завтра, 4 мая. Он будет представлен команде на утренней тренировке.