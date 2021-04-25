Украина

Специалист — об игре с луганчанами.

Главный тренер донецкого Олимпика Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение в матче против луганской Зари (2:1).

"Первый тайм нам не удался. Очень медленно совершали переход из обороны в атаку, соперник начал доминировать. При быстро пропущенных мячах рушится и стратегия, и в принципе, план матча, что произошло сегодня.

В перерыве внесли коррективы, стали играть на опережение, появлялись неплохие моменты, но этого нам не хватило для желаемого результата.

В профессиональном спорте важен результат – мы его не добились. Говорить о качестве игры не стоит, самый лучший ее показатель – счет на табло", — сказал Калитвинцев в интервью пресс-службе луганчан.

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