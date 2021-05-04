Украина

У футболистов летом заканчиваются контракты.

Луганская Заря летом может лишиться сразу четырех футболистов, у которых заканчиваются контракты.

В данный список входят: вратарь Никола Василь, центрбек Жоэль Абу Ханна и хавбеки Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко.

Как сообщает ТК Футбол 1/2/3, к футболистам проявляют интерес множество известных европейских клубов.

Так на Василя претендует немецкий Санкт-Паули, представляющий Вторую Бундеслигу. Абу Ханна, вероятно, уже заключил предварительное соглашение с польской Легией.

У Юрченко есть приглашения из Польши и Венгрии. Что касается Иванисени, то о его будущем рассказал менеджер Иван Поробия.

"Много клубов интересуются Иванисеней. Есть клуб из Испании, который проявил серьезный интерес. Есть клуб из России, но он нам не столько интересен. Приоритет — найти клуб, где тренер заинтересован в Дмитрии. Плюс важны и финансовые условия", — сказал Поробия.

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