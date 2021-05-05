Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура чемпионата Украины.

В 25-м туре УПЛ Заря отправится в Днепр, чтобы юридически оформить "бронзу" в поединке против Днепр-1 и, возможно, помечтать о большем.

Днепр-1 — Заря

Среда, 5 мая, 19:00. Днепр, Днепр-Арена. Арбитр — Дмитрий Кривушкин (Харьков). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

Заре, чтобы вновь гарантировать себе бронзовые медали, достаточно набрать хотя бы одно очко в Днепре и стать недосягаемой для Колоса. Но если луганчане смогут взять больше, то смогут еще по крайней мере сутки считать себя претендентами на попадание в Лигу чемпионов, ведь Шахтер проведет свой матч против Миная в четверг.

Поскольку Заря сыграет в финале Кубка Украины с Динамо, то она уже обеспечила себе попадание в Лигу Европы либо как обладатель трофея, либо как бронзовый призер чемпионата, если Кубок выиграет Динамо.

Вот только, увы, в отличие от прошлого сезона когда Заря забронировала себе место в групповом раунде Лиги Европы, на сей раз придется играть в плей-офф квалификации, и в случает неудачи отправиться в Лигу конфедераций.

Днепр-1, занимающий 8-е место, ни при каких раскладах не поднимется выше 7-й строчки и не опустится ниже 11-й. С точки зрения каких-то "осязаемых благ", никакой разницы в этих позициях нет. Вопрос лишь в престиже. Например, пару туров назад игроки Днепра-1 говорили, что для них принципиально обойти Александрию и финишировать в верхней части турнирной таблицы...

Обе команды не смогут сыграть в оптимальных составах: из-за дисквалификаций очную встречу пропустят у хозяев Игорь Когут, а у гостей — Никола Василь и Александр Гладкий.

Интересные факты

– Команды провели между собой 3 официальных матча: 1 ничья и 2 победы Зари.

– Безничейная серия Зари в чемпионате составляет 15 матчей: 11 побед и 4 поражения.

– В гостях Заря не играет вничью 9 матчей: 6 побед и 3 поражения.

Ориентировочные составы: