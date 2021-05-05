Украина

Вашему вниманию трансляция поединка 25-го тура чемпионата Украины.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на поле НСК Олимпийский примет Мариуполь, который продолжает бороться за выживание в УПЛ.

Команда Мирчи Луческу несколько туров назад оформила досрочное чемпионство и в настоящее время опережает Шахтер на 13 очков. В активе Мариуполя 22 балла и 12-я строчка, тогда как у последней команды УПЛ Миная 18 очков за два тура до финиша сезона. В матче первого круга была зафиксирована киевлян со счетом 2:1.

Следить за событиями поединка Динамо — Мариуполь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 5 мая, в 14:00 по киевскому времени:

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