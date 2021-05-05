Украина

Наставнику Александрии не позавидуешь в концовке сезона УПЛ.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал предстоящий поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса.

"У нас очень много кадровых проблем. Сыграть не смогут Лучкевич, Третьяков, Ситало, Пашаев и Бухал. Будут играть те, кто всегда у нас в обойме и, конечно же, будем привлекать молодежь.

Настроение очень плохое, потому что не хотели проигрывать Руху. Я был очень доволен первым таймом, но дальше увидел как команда играет не так, как хотелось. Мы очень расстроены", — приводит слова Шарана ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Александрия — Колос пройдет сегодня, 5 мая, в 19:00 по киевскому времени.

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