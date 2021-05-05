Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура чемпионата Украины.

В 25-м туре УПЛ Колос, неожиданно для многих оказался в эпицентре борьбы за путевку в Лигу Конференций, отправится в Кропивницкий в надежде продлить свою беспроигрышную серию в поединке против Александрии.

Александрия — Колос

Среда, 5 мая, 19:00. Кропивницкий, стадион Зирка. Арбитр — А.Шандор (Львов). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Предпоследний тур чемпионата Украины может существенно прояснить или еще больше запутать ситуацию с распределением путевок в еврокубки. И Колос — один из непосредственно заинтересованных участников этого процесса.

Для того, чтобы не зависеть от результата поединка между Ворсклой и Десной, Колосу, опережающему эту парочку на 1 очко, необходима победа, и подопечные Руслана Костышина сделают все возможное, чтобы ее добыть.

У Александрии положение совершенно иное. Выше своего седьмого места команда Владимира Шарана уже не поднимется, а худшее, что с ней может случиться в сезоне-2020/21 — это опуститься на две-три позиции, что уже особой роли не играет.

Неудивительно, что "сашки" уже начинают смотреть в будущее, примером чему можно считать место проведения матча: стадион Зирка в Кропивницком. Причина — на александрийской Нике еще до окончания сезона начали менять газон, чтобы дать новому время как следует прижиться.

Впрочем, такое турнирное положение и отношение к текущему состоянию дел вовсе не гарантирует легкой жизни соперникам Александрии. Ведь единственная победа в последних семи матчах во всех турнирах была добыта над Шахтером. При этом команда едва не пробилась в финал Кубка Украины, в скандальном матче уступив Заре в серии пенальти.

Что касается Колоса, то команда из Коваливки вообще подзабыла, когда проигрывала в игровое время: последние 8 туров чемпионата завершились 4-мя победами и таким же количеством ничьих, а перед этой рекорлной в истории клуба серией было порадение от Динамо в Кубке Украины в серии послематчевых пенальти.

Стоит при этом учесть, что у гостей не смогут сыграть дисквалифицированные Максименко, Черноморец и Чурко. В составе Александрии злостных нарушителей дисциплины нет.

Интересные факты

– Команды провели между собой 5 официальных матчей: 1 победа Александрии, 2 победы Колоса, 2 ничьи.

– Беспроигрышная серия Колоса в чемпионате составляет 8 матчей: 4 победы и 4 ничьи (рекорд клуба).

– Александрия не играет вничью на протяжении 7-ми туров: 2 победы и 5 поражений.

– Александрия проведет свой 200-й матч в чемпионатах под руководством Владимира Шарана.

Ориентировочные составы