Украина

Хавбек Александрии поделился своими эмоциями после матча с Колосом.

Полузащитник Александрии Дмитрий Гречишкин прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса (0:2).

"Конечно расстроены, потому что в первом тайме у команды соперников не было особо моментов. Но мы пропустили к перерыву. Во второй тайме были моменты, нагнетали, но не сумели забить и затем пропустили. Осталась одна игра. Не хочется спускаться ниже по турнирной таблице", — приводит слова Гречишкина ТК Футбол 1/2/3.

После 25 игр у Александрии 29 очков и седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В активе Днепра-1 такое же количество баллов, а у Львова 28 очков.

Заключительный матч сезона Александрия проведет против Зари. Эта игра состоится в воскресенье, 9 мая, в 17:00 по киевскому времени.