Украина

Защитник "бело-синих" поделился своими мыслями после матча с Мариуполем.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал ничью в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя (0:0).

"Не скажу, что устали, мы также готовились, привыкли к этому ритму. Это футбол, так получилось, что сыграли 0:0, не удалось забить. Но мы не расстраиваемся, а двигаемся дальше.

Знали, что будет тяжелая игра и как видите, поле было сухое. Местами очень даже сухое и было сложно его контролировать. Но мы готовились к этому и знали, что так будет. Получилось так, как получилось.

У нас в первую очередь организация игры в обороне, а потом идет атака. Каждый поединок важен и приезжаем на матч только побеждать.

Следующий матч с Колосом? Через Колос будем готовиться к Заре. На каждый матч выходим и отдаемся на 100%. Мы туда не едем просто, чтобы отыграть, а чтобы победить.

Новая форма? Форма красивая, но, как показала игра, не сильно удачная", — приводит слова Забарного официальный сайт Динамо.

Видеообзор матча Динамо — Мариуполь можно посмотреть на Football.ua.